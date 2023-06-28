Депутаты Хабаровской городской Думы проголосовали за увеличение городского бюджета Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

Перед началом рассмотрения проектов депутаты наградили организаторов и участниц Всероссийского проекта «Жены героев».

- Вы сделали жизнь своих супругов и супругов наших хабаровчанок ярче, красивее и теплее. Когда ребята увидели вашу фотовыставку, многие рассказывали нам, как рыдали. Я сам уже успел побывать на этой выставке, как и многие депутаты думы. Продолжайте это благородное дело, а мы поможем и будем выкладываться на сто процентов для вас и ваших мужей, которых мы ждем целыми и невредимыми, - обратился председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

Далее в ходе очередного заседания Хабаровской городской думы был рассмотрен проект о внесении изменений в решение «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» год и плановый период 2024 и 2025 годов». Представленный проект претерпел изменения после замечаний контрольно-счетной палаты, а также предложений, озвученных на комитете по бюджету, финансам и экономическому развитию.

Согласно проекту, объем доходов будет увеличен до 1275 миллионов рублей. По словам директора финансового департамента администрации Хабаровска Сергея Голика, доходы планируется увеличить за счет налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов.

В то же время объем расходов увеличится на 1340 миллионов рублей. Перечень направлений, по которым вырастут расходы, обширен: увеличение ассигнований на фонд оплаты труда в связи с индексацией, исполнение судебных решений по антитеррористической защищенности образовательных объектов, перевозка пассажиров городским электрическим и водным транспортом, выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства, ремонт кровли общеобразовательных учреждений, организация безопасности дорожного движения и другие расходы.

Отдельной строкой стоит установка умной спортивной площадки, которая появится на территории школы №52. Председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию Иван Фоменко от лица депутатов попросил уточнить - на что при реализации умной площадки потрачены заявленные 42 миллиона рублей и в чем уникальность данного объекта.

Как пояснила начальник управления образования Татьяна Матвеенкова, одним из решающих факторов расположения площадки именно на территории образовательного учреждения стало большое количество детей, проживающее в Южном микрорайоне. Большая часть затрат по проекту направлена на благоустройство территории и организацию системы водоотведения.