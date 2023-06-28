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НовостиПолитика28 июня 2023 4:29

Депутаты Хабаровской городской думы проголосовали за увеличение городского бюджета

Изменения коснулись периода до конца 2023 года
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Депутаты Хабаровской городской Думы проголосовали за увеличение городского бюджета

Депутаты Хабаровской городской Думы проголосовали за увеличение городского бюджета

Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

Перед началом рассмотрения проектов депутаты наградили организаторов и участниц Всероссийского проекта «Жены героев».

- Вы сделали жизнь своих супругов и супругов наших хабаровчанок ярче, красивее и теплее. Когда ребята увидели вашу фотовыставку, многие рассказывали нам, как рыдали. Я сам уже успел побывать на этой выставке, как и многие депутаты думы. Продолжайте это благородное дело, а мы поможем и будем выкладываться на сто процентов для вас и ваших мужей, которых мы ждем целыми и невредимыми, - обратился председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.

Далее в ходе очередного заседания Хабаровской городской думы был рассмотрен проект о внесении изменений в решение «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» год и плановый период 2024 и 2025 годов». Представленный проект претерпел изменения после замечаний контрольно-счетной палаты, а также предложений, озвученных на комитете по бюджету, финансам и экономическому развитию.

Согласно проекту, объем доходов будет увеличен до 1275 миллионов рублей. По словам директора финансового департамента администрации Хабаровска Сергея Голика, доходы планируется увеличить за счет налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов.

В то же время объем расходов увеличится на 1340 миллионов рублей. Перечень направлений, по которым вырастут расходы, обширен: увеличение ассигнований на фонд оплаты труда в связи с индексацией, исполнение судебных решений по антитеррористической защищенности образовательных объектов, перевозка пассажиров городским электрическим и водным транспортом, выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства, ремонт кровли общеобразовательных учреждений, организация безопасности дорожного движения и другие расходы.

Отдельной строкой стоит установка умной спортивной площадки, которая появится на территории школы №52. Председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию Иван Фоменко от лица депутатов попросил уточнить - на что при реализации умной площадки потрачены заявленные 42 миллиона рублей и в чем уникальность данного объекта.

Как пояснила начальник управления образования Татьяна Матвеенкова, одним из решающих факторов расположения площадки именно на территории образовательного учреждения стало большое количество детей, проживающее в Южном микрорайоне. Большая часть затрат по проекту направлена на благоустройство территории и организацию системы водоотведения.