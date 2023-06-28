Зарплаты северян вырастут в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае с 1 января 2024 года на 18,5 процента проиндексируют МРОТ. Это повлияет на зарплату северян в Хабаровском крае. В минэкономразвития подсчитали, что их заработок составит минимум 46 тысяч рублей.

- С 1 января 2023 года МРОТ был проиндексирован на 6,3 процента и сейчас составляет 16 242 рубля. А к 2030 году МРОТ должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое. Это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом, в том числе и в Хабаровском крае, - рассказали в минэкономразвития региона.

В Хабаровском крае на МРОТ дополнительно начисляют районный коэффициент и надбавку за работу в районах Дальнего Востока. Минимальная зарплата сотрудников, отработавших месяц, составит за вычетом НДФЛ: в Охотском районе - 46,18 тысячи рублей, в Аяно-Майском районе - 42,33 тысячи рублей. В приравненных к Крайнему Северу районах цифра составит 32,71 тысячи рублей, в южных - 28,86 тысячи рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.