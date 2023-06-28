Мужчина ушел с пасеки и не вернулся в Хабаровском крае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В районе имени Лазо Хабаровского края началась третья поисковая операция. На этот раз спасатели ищут 56-летнего мужчину.
- Запрос о помощи в проведении поисковой операции поступил от районного отдела МВД России. По предварительным данным, мужчина 26 июня ушел с пасеки, расположенной в пяти километрах от села Соколовка, и до сих пор его местонахождение неизвестно, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На следующий день в Соколовку отправились поисковики из села Ракитное - два кинологических расчета с двумя собаками, специалист с беспилотником - всего пять человек на автомобиле со специальным снаряжением. Искать мужчину они будут с воздуха, на земле и под водой. С ними работает полиция.
До наступления темноты было обследовано два квадратных метра местности недалеко от пасеки. Поиски результатов не принесли и продолжаются.
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