Автомобиль высокой проходимости передали военным из Хабаровского края Фото: Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев передал одной из военных частей региона автомобиль высокой проходимости «Соболь». Он будет выполнять работу санитарной машины и перевозить раненых бойцов. Его специально переоборудовали под эти цели.

- Установили металлическую конструкцию для фиксации носилок, внешний багажник на крышу, организовали рабочее пространство для врачей, - рассказал Михаил Дегтярев.

Также медикам отправляют перевязочные комплекты, системы для переливания крови, внутривенные катетеры, наборы скелетных шин и другие необходимые расходники. Автомобиль доставят в зону СВО совсем скоро.

Ранее в Биробиджане открыли мемориальную доску в память о ветеране Великой Отечественной войны Федоре Фетисове. Она появилась на том здании, где когда-то жил солдат, посвятивший всю свою жизнь Еврейской автономной области.

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