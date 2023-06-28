Жара выше 30 градусов ждет Хабаровский край 29 июня Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Лето в Хабаровском крае становится летом. Дожди уходят из региона. Прогноз погоды на 29 июня не может не радовать - синоптики обещают, что осадков не будет.

Так, в краевой столице столбик термометра поднимется до 28 градусов ночью и до 18 днем. Ветер северо-восточный, до 13 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

Кратковременные дожди местами пройдут на юге региона. Ночью температура поднимется до 15-20 градусов, днем до 26-31 градуса. Ветер подует с востока с силой до 13 метров в секунду.

В центре региона также спокойно, без существенных осадков. Местами кратковременный дождь ожидается лишь в Верхнебуреинском районе. Днем и ночью местные жители ощутят весь спектр температур: в темное время суток термометр покажет от восьми до 12 градусов, в светлое - от 16 до 31 градуса. Ветер северо-восточный, до 11 метров в секунду.

На севере ночью от восьми до 15 градусов, днем - от 12 до 30. Ветер будет дуть в направлении северо-востока со скоростью до 12 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

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