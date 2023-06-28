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НовостиОбщество28 июня 2023 6:24

Жара выше 30 градусов ждет Хабаровский край 29 июня

Осадки пройдут только на юге
Василина ИКОННИКОВА
Жара выше 30 градусов ждет Хабаровский край 29 июня

Жара выше 30 градусов ждет Хабаровский край 29 июня

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Лето в Хабаровском крае становится летом. Дожди уходят из региона. Прогноз погоды на 29 июня не может не радовать - синоптики обещают, что осадков не будет.

Так, в краевой столице столбик термометра поднимется до 28 градусов ночью и до 18 днем. Ветер северо-восточный, до 13 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

Кратковременные дожди местами пройдут на юге региона. Ночью температура поднимется до 15-20 градусов, днем до 26-31 градуса. Ветер подует с востока с силой до 13 метров в секунду.

В центре региона также спокойно, без существенных осадков. Местами кратковременный дождь ожидается лишь в Верхнебуреинском районе. Днем и ночью местные жители ощутят весь спектр температур: в темное время суток термометр покажет от восьми до 12 градусов, в светлое - от 16 до 31 градуса. Ветер северо-восточный, до 11 метров в секунду.

На севере ночью от восьми до 15 градусов, днем - от 12 до 30. Ветер будет дуть в направлении северо-востока со скоростью до 12 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

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