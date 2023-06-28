Нечего в интернете сидеть: хабаровчанин-рецидивист украл кабель и сдал его на металлолом

Молодой парень украл кабель и сдал на металлолом в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске полиция поймала 22-летнего парня. Он украл 400 метров кабеля, принадлежавшего местному интернет-провайдеру. Ущерб составил 66 тысяч рублей.

Теперь против жителя Краснофлотского района завели уголовное дело за кражу.

- Предварительно установлено, что фигурант срезал кабель, который был протянут около дома по переулку Ясному. В дальнейшем имущество злоумышленник обжег и сдал в пункт приема металлического лома, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В его 22 года парня не раз привлекали к уголовной ответственности за грабеж, кражи, вымогательство и мошенничества. Легального и постоянного заработка у него нет, на жизнь, вероятно, он зарабатывает преступлениями. Сейчас ему грозит три года колонии, а пока он находится под подпиской о невыезде.

Ранее у жительницы Хабаровского края нашли около 160 килограммов черной икры.

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