Теплоходы будут ходить не до всех остановок в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В реке Амур в районе Хабаровска резко падает уровень воды. Из-за этого пассажирские теплоходы не смогут ходить до некоторых остановок на левом берегу водоема.

По данным гидропоста Хабаровска, 28 июня уровень воды в Амуре составил 49 сантиметров, в течение двоих суток он будет только падать - на 10-15 сантиметров.

- Подход теплоходов к остановочным пунктам «6 км», «7 км», «Дубки» возможен при достижении уровня воды +80 сантиметров, - рассказали в администрации Хабаровска.

Специалисты говорят, что уровень воды в Амуре опускается и поднимается каждый день, но повода для паники нет. Внутригородские речные маршруты перевозят пассажиров в штатном режиме. Как только уровень воды достигнет нужной отметки, подход к этим остановкам будет возобновлен.

Оперативную информацию о работе теплоходов можно уточнять по телефону 8 (924) 310-61-39 (диспетчерская служба ЗАО «Амурские пассажирские перевозки»).

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