Качаем перед вылетом: трафик в аэропорту Хабаровска вырос на 25 процентов

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Хабаровчане стали чаще летать – количество абонентов МегаФона в международном аэропорту имени Геннадия Невельского в первом полугодии выросло почти на 25 процентов относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные получили аналитики оператора после изучения обезличенной статистики с базовых станций главного здания аэровокзала.

Быстрый и стабильный интернет для пассажиров и персонала аэропорта обеспечивают две базовые станции МегаФона. Одна из них покрывает зону, прилегающую к зданию аэровокзала – парковку, остановки общественного транспорта и стоянки такси. Вторая обеспечивает качественную голосовую связь и стабильную среднюю скорость интернета на уровне 30 Мбит/с не только в зонах ожидания и регистрации на рейс, но и в закрытых технических помещениях.

Перед вылетом большая часть пассажиров предпочитает коротать время за просмотром видеоконтента. Около 40 процентов пользовательского мобильного трафика расходуется на просмотр фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, а также авторских программ на видеохостингах. Скорости мобильного интернета хватает, чтобы загрузить на свой гаджет фильм или новые серии любимого сериала, для просмотра на борту самолета.

Второе место по объему трафика занимают различные сайты и банковские приложения. Путешественники скачивают карты, читают отзывы о местах и объектах, просматривают сайты по продаже авиабилетов и бронированию гостиниц. Кроме того, в список часто совершаемых действий входят онлайн-покупки на маркетплейсах.

Оставшийся трафик разделился практически поровну между мессенджерами и социальными сетями. В ожидании рейса авиапутешественники читают новости и общаются в Телеграмме и скролят ленту Вконтакте и Одноклассниках, слушают музыку.

В этом году интернет-трафик гостей аэропорта «Хабаровск» вырос на 10 процентов, при этом количество голосовых вызовов осталось примерно на уровне прошлого года - в среднем авиапассажиры проговаривают ежедневно чуть меньше 200 часов.