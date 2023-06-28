Пока хозяева были дома: хабаровчанин вынес из дома пуховик, валюту и украшения

Недавно вышедший из колонии мужчина обокрал женщину в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В полицию Хабаровского района обратилась женщина, которая рассказала, что ее коттедж кто-то обнес. У нее пропали два кошелька с валютой, кольца, серьги, цепочки. Всего похищенного на 250 тысяч рублей.

Оказалось, что это сделал 44-летний житель Хабаровска. У мужчины обширное криминальное прошлое, недавно он вышел из колонии. Вероятно, на свободе ему не понравилось, раз он снова решился на кражу. В частном дворе из гаража он вытащил пуховик. Надел его на себя, пролез через забор, вскрыл топором окно и залез в соседний коттедж.

- В доме в это время находились хозяева, однако подозреваемый старался вести себя тихо и не привлекать внимания. Злоумышленник заметил на комоде шкатулку с ювелирными украшениями и два кошелька с иностранной валютой. Услышав голос владелицы коттеджа, он похитил имущество, выпрыгнул в окно и скрылся с места происшествия. По дороге фигурант снял с себя и выбросил пуховик, в кармане которого находились похищенные во втором доме портмоне с денежными средствами, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Украшения он сдал в ломбард. Куртку с кошельками нашла полиция неподалеку. Сейчас все похищенное – и деньги, и серьги – вернули хозяйке. А против мужчины завели очередное уголовное дело, за которое он может сесть на шесть лет.

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