Больше 280 учителей подготовили в Хабаровском крае в этом году Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае идет Год педагога и наставника. Во время него профессию учителя получил 281 выпускник Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша. Всего из его стен вышли 297 специалистов.

- Самый большой выпуск - по специальности «Преподавание в начальных классах» - 97 человек. «Дошкольное образование» и «Специальное дошкольное образование» выбрали 64 и 41 молодой специалист соответственно, 36 студентов завершили обучение с отличием. Все выпускники получили направление на трудоустройство, - рассказала директор ХПК Елена Вологжина.

Из этого числа 60 человек получат диплом о переподготовке, еще больше 100 - о повышении квалификации.

При приеме на работу молодые педагоги получают подъемные - восемь окладов, а в первые три года для них действует коэффициент 35 процентов. Работающим в селе компенсируют коммунальные услуги и выплачивается повышающий коэффициент - 25 процентов.

Кроме того, молодые специалисты могут взять образовательный кредит, а через пять лет стажа - дальневосточную ипотеку.

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