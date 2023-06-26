Традиционные украшения народов Евразии XVII – ХХ веков представят на выставке в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Один из известнейших центров этнографии мира - Российский этнографический музей Санкт-Петербурга представит в Хабаровске коллекцию из 250 редких изделий, отражающих традиции различных народов Евразийского континента. Изучая культуру и обычаи этносов, музей пополняет свое собрание необычайными предметами этого кропотливого мастерства, стремясь обратить внимание общества на свои исторические корни и их уникальность. Правительство Хабаровского края поддержало открытие экспозиции в краевом музее Хабаровска имени Н. И. Гродекова.

- Ювелирное дело - традиционный вид художественного творчества многих народов России. И по проекту «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае» мы представляем выставку Российского этнографического музея для жителей и гостей краевого центра, показываем многообразие и своеобразие национальных культур на примере ювелирного мастерства, - подчеркнул министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Неотъемлемой деталью традиционных народных одеяний, имеющей обрядовое, магическое и социомаркирующее значение, являются украшения. Эта особенная декоративная часть наряда несет в себе не просто прикладной характер, но и обладает важными семантическими функциями. Все составляющие - материалы, отделка, формы изделий служили для обозначения черт жизни владельца, его материального благополучия, положения семейного и в обществе. Кроме того, на первый взгляд обычные драгоценности могли уберечь своего владельца от всяких магических влияний. Каждый мастер, вкладывавший в свое творение душу, создавал неповторимую картину истории.