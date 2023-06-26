Возобновлена поставка яиц после вспышки птичьего гриппа Фото: Иван МАКЕЕВ

Из сообщения от 26 июня в телеграм-канале Павла Сторожука, министра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, стало известно, что на реализацию поступили первые партии куриного яйца, произведенные на птицефабрике «Комсомольская».

Осенью прошлого года случилась большая вспышка птичьего гриппа, из-за чего птицефабрика была вынуждена приостановить свою работу. Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой были выявлены главные причины распространения птичьего гриппа: территория птицефабрики была загрязнена растительностью и не огорожена, на территории были замечены синантропные птицы, корм не подлежал тепловой обработке.

Ущерб был огромен. Помимо денежной потери в размере 200 миллионов рублей, во избежание распространения гриппа за пределы птицефабрики были вынужденно уничтожены все несушки на предприятии, а это свыше 500 тысяч птиц. Всю продукцию фабрики убрали с полок магазинов. Были введены карантинные меры до начала весны этого года, для сотрудников была проведена вакцинация. Новое птицепоголовье было привезено с племптицезавода «Хабаровский».

«До вспышки птичьего гриппа работоспособность данной фабрики составляла до 43 процентов валового производства яиц в Хабаровском крае», - уточняет Павел Сторожук.

И по официальному заявлению министра, данное предприятие собирается с силами и планирует выйти на полную мощность, что позволит выпускать около 135 миллионов яиц в год. Карантин хоть и нанес огромный ущерб фабрике, но не сломил рабочий дух команды.