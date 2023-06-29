Что случилось в ночь на 29 июня в Хабаровском крае

В убийстве бывшего полицейского из Хабаровского края подозревается его жена Фото: предоставлено редакции

В Советской Гавани на операционном столе скончался 35-летний Антон Хоминич. Подозреваемой в убийстве бывшего полицейского стала его жена. Мама мужчины со слезами на глазах рассказала «Комсомолке» о том, что этот союз назвать идеальным было трудно. Сама Снежана, жена погибшего, говорит, что это был несчастный случай - мол, упала на благоверного с ножом. Но мать мужчины в это не верит, и надеется, что виновница в гибелии ее сына получит максимальный срок.

В Хабаровском крае на финишную прямую вышло дело о резонансном ДТП на реке Хор. Тогда Lexus на полной скорости влетел в фуру на мосту. Большегруз с химикатами рухнул в реку, водитель погиб. А владелец иномарки с места аварии сбежал, но его быстро поймала полиция. Пока его искали, местные очень переживали. Не за водителя, за себя: химикаты в реке могли негативно повлиять на них и домашних животных. Сейчас все материалы направили в суд, мужчину ждет приговор.

На прилавки Хабаровска вернулись сэндвичи и онигири скандально известного ООО «Сиеста-фуд». В начале мая от этой продукции отравились 13 человек. Роспотребнадзор пришел в компанию в гости с проверкой и пришел в шок: полная антисанитария. Тогда он прикрыл предприятие, бутерброды из магазинов изъяли. Но руководство нашло лазейку, чтобы зарабатывать снова. Теперь прилавки опять полны быстрых перекусов. Осталось надеяться, что история не повторится.

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