Оборудование для борьбы с заболеваниями сердца поступит в Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с 2019 года активно борются с заболеваниями сердца по нацпроекту «Здравоохранение». В регион поступает оборудование, а пациентов обеспечивают дорогостоящими льготными лекарствами.

За эти годы закупили 218 аппаратов на 591 миллион рублей. Среди них, например, рентгеновский томограф для краевой больницы имени Сергеева, ангиографический комплекс для городской больницы № 7 Комсомольска-на-Амуре.

В этом году работа продолжится. О планам закупка 80 единиц техники на почти 80 миллионов рублей. Например, в больницу Комсомольска к концу года поступит томограф. В крае уже работает восемь аппаратов.

Также благодаря проекту люди, перенесшие инфаркты, инсульты и сердечно-сосудистые операции, в течение двух лет получают дорогостоящие льготные лекарства. За прошлый год их получили 6,6 тысячи человек.

- По распоряжению минздрава края теперь в шести профильных учреждениях региона, включая краевые клинические больницы имени Сергеева и Владимирцева, хабаровскую городскую больницу имени Александровича, городские больницы № 7 и имени Шевчука Комсомольска-на-Амуре, а также центральную больницу района имени Лазо, пациентам будут выписываться рецепты на льготные препараты в момент выписки из стационара на срок до трех месяцев. Ранее для получения рецепта после выписки нужно самостоятельно обращаться в поликлинику или вызывать врача на дом, – рассказали в краевом минздраве.

Также в регионе открывают сосудистые центры. В Комсомольске-на-Амуре такой работает почти год, там помогли больше 500 пациентам. Скоро планируют внедрить эндоваскулярные методы лечения на сосудах головного мозга и шеи.

В Хабаровском крае за 10 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи увеличился более чем в два раза.

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