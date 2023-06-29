Пассажир иномарки умер на руках у врачей в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае произошло очередное смертельное ДТП. На 139 километре дороги «Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре» перевернулся автомобиль. Происшествие случилось в Комсомольском районе около 20:30 28 июня.

- Водитель, управляя автомобилем Ford Explorer, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, в следствие чего совершил съезд в левый кювет по ходу движения последующим опрокидыванием, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Комсомольского района.

В итоге пассажир иномарки получил серьезные травмы. Он умер в машине скрой помощи по дороге в больницу. О состоянии водителя ничего не сообщается.

В ГИБДД вновь говорят: нужно помнить о правилах, не превышать скорость. Люди в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями, а машина исправна.

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