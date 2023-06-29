Юрий Трутнев пообещал повысить сотрудников Минвостокразвития, ушедших добровольцами на СВО

Юрий Трутнев и Алексей Чекунков на встрече с добровольцами Фото: пресс-служба Минвостокразвития

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов встретились с сотрудниками министерства, которые приняли решение отправиться в зону СВО. Алексей Чекунов рассказал, что эти люди с самого начала спецоперации стали помогать соотечественникам – собирали гуманитарную помощь, ездили туда волонтерами.

Юрий Трутнев тоже рассказал, как относится к этому.

- Я такие решения поддерживаю. Я плохо воспринимаю слово «чиновник», а всегда говорю, что состою на государственной службе, работаю в команде президента РФ Владимира Путина. А уж если ты состоишь на государственной службе, ты должен быть готов к выполнению любой задачи. И сегодня защита нашей Родины, ее независимости, победа в СВО и есть самая важная задача для любого гражданина России. Именно победа создает условия для независимости и процветания нашей страны, - сказал зампред правительства.

Он отметил, что работать придется больше и усерднее, так как сотрудников стало меньше. Но за ушедшими на СВО пообещали сохранить рабочие места, а как только они вернутся, есть шанс, что получат повышение.

А в это время на Дальнем Востоке планируется запустить предприятия, которые выпускают беспилотники, багги, тепловизионные прицелы, системы радиоэлектронной борьбы. В зону боевых действий уже поставлены тысячи единиц техники, которые помогают солдатам защищать страну.

Сами добровольцы рассказали, что идут на СВО по разным причинам: у кого-то воевали предки, у кого-то там сейчас братья и товарищи, а кто-то хочет стать примером для своих детей.

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