Один погиб, двое пострадали в аварии в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Нанайского района
Утром 29 июня в Нанайском районе Хабаровского края произошла смертельная авария. Около 06:30 на 159 километре трассы «Хабаровск-Лидога-Ванино» перевернулась иномарка.
- Водитель, управляя автомобилем Toyota Lexus, двигаясь со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершил съезд с проезжей части в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГИБДД Нанайского района.
Водитель погиб на месте, скорая не успела приехать на помощь. Два пассажира иномарки получили травмы. Насколько они тяжелые, не сообщается.
На месте аварии сейчас работает следственно-оперативная группа. Они выясняют причины и подробности аварии.
Другая смертельная авария произошла в Комсомольском районе накануне вечером. В ней погиб пассажир иномарки.
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