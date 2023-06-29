Мужчина избил приятеля за отказ делиться топливом в Магадане
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В детстве тех, кто жадничал, начинали называть «жадиной-говядиной», с ними переставали дружить. А некоторые взрослые решают такие проблемы кулаками и доводят до страшного.
Так это случилось в Сусуманском районе Магаданской области. Обида почти довела мужчину до скамьи подсудимых.
В мае недалеко от поселка Мяунджа возле бывшего поста ГИБДД поругались два водителя. Один отказался делиться с коллегой дизельным топливом. Тот решил наказать обидчика.
- В ходе ссоры мужчина ударил другого кулаком по лицу, на что тот достал нож и нанес обидчику удар в живот. Пострадавший от ножевого ранения самостоятельно обратился в медицинское учреждение за помощью, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Против нападавшего завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Дело направлено в районный суд, где ему вынесут приговор. Его ждет до десяти лет колонии.
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