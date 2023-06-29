Детей из восьми семей взяли на контроль в полиции из-за купания без родителей в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

В Еврейской автономной области спасатели патрулируют места отдыха у воды. Если на водоемах, где купаться запрещено, находятся дети, да еще и без родителей, то против их мам и пап составляют протоколы. С начала лета таких документов насчиталось уже 38. Спасатели говорят, иногда родители сам отпускают детей – мол, их детство прошло точно также.

Однако такие игры могут стать опасными и даже трагичными. Поэтому спасатели и патрулируют места. Так, на днях на карьере за селом Амурзет они заметили восьмерых мальчишек, резвившихся в воде. Берег был усыпан стеклами, вода зеленая, а дно не проверено. Оказалось, отдыхают без взрослых ребята уже не впервые. Подросткам объяснили, что такое развлечение опасно, взяли контакты их родителей и составили против них протоколы.

- Зачастую, дети уходят гулять во двор и тайком отправляются купаться, не сообщая об этом взрослым. Подобное развлечение могло закончиться трагедией. Выявляя таких самостоятельных ребят во время рейдов, мы не только рассказываем им об опасности забав на воде в не оборудованных для этого местах, но и стараемся связаться с их родителями. Те всегда с удивлением узнают, где находятся и чем занимаются их отпрыски. Мы надеемся, что родители смогут донести до своих детей, насколько опасными могут быть игры на воде, - рассказал майор МЧС России Александр Рыжков.

Сотрудники МЧС России призывают мам и пап внимательнее относиться к собственной безопасности и безопасности детей на водоеме.

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