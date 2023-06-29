Кампус в ТОГУ Хабаровска построят по новому стандарту

Появится возможность привлекать и удерживать в крае талантливую молодежь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске планируют построить межвузовский кампус. Он появится на базе Тихоокеанского государственного университета. По поручению российского правительства для строительства разработали новый стандарт. В работе принимали участие специалисты МГТУ имени Н. Э. Баумана, они учли опыт кампусов, которые сейчас строятся в Москве и Калуге.

- По поручению главы государства к 2030 году в России появятся 25 современных кампусов мирового уровня. Сегодня на стадии реализации находятся 17 проектов в разных уголках страны. На первых этапах проектирования мы определили линейки технологий и продуктов, необходимых экономике региона. Посещая стройки, отмечаю важность стандартизации внутреннего оснащения, включая образовательные пространства и лабораторные комплексы. Стандарты и наличие базовых технологий обеспечат создание необходимых продуктов, направленных на достижение технологического суверенитета. Мы сможем получить конкретные научные результаты в медицине, экологии, энергетике, промышленности и кибербезопасности, о чем не раз говорил президент, - рассказал зампред Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Благодаря стандарту подготовку и запуск проектов можно будет ускорить, лаборатории оснастят современным оборудованием. Это позволит выпустить новых ученых, которые будут развивать науку и промышленность.

По новому стандарту построят кампус в Хабаровске. Такие проекты придадут новый импульс взаимодействию университетов и научных организаций с местными властями и бизнесом. Хабаровчане смогут реализовывать стартап-проекты и создавать технологии, необходимые для экономики региона. Также появится возможность привлекать и удерживать в крае талантливую молодежь, повышать ее вовлеченность в эффективное решение стратегически важных вопросов.

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