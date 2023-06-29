В регионе начался второй этап создания гимна Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Минкультуры Хабаровского края объявило о запуске второго этапа конкурса на создание гимна региона. На этот раз специалисты будут выбирать музыкальное сопровождение к тексту. Предложить свой вариант хабаровчане могут в течение месяца.

Недавно в краевой столице подвели итоги первого тура. Во время него выбирали текст главной песни региона. Среди 37 заявок жюри выбрало одну - гендиректора Хабаровской краевой филармонии Игоря Мосина.

- В 2008 и 2013 годах уже предпринимались попытки создать гимн, но ни одно произведение не отвечало предъявляемым требованиям. Уверен, в год 85-летия региона мы справимся с этой задачей, и новый гимн станет великолепным подарком для всех хабаровчан, - сказал министр культуры края Юрий Ермошкин.

В правительстве региона отметили: музыка должна не только сочетаться со словами гимна, но и торжественно звучать, а также легко запоминаться. Длиться гимн должен максимум четыре минуты.

Заявки на второй этап принимаются до 26 июля. Подать их можно по адресу: Хабаровск, ул. Фрунзе, 61. Задать вопросы можно по телефону 8 (4212) 42-23-86.

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