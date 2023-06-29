Заседание совета по информационной политике прошло в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края 27 июня прошло заседание общественного совета при комитете по информационной политике и массовым коммуникациям. На плавневом совещании собравшиеся обсудили успехи и планы.

- Инга Пчелкина, директор Хабаровского филиала издательского дома «Комсомольская правда», рассказала о работе медиагруппы, о достигнутых успехах и планах на будущее, - сообщили в правительстве Хабаровского края.

Также важным вопросом повестки стали итоги работы. Представители комитета поделились, что они успели сделать по своему направлению за первое полугодие 2023 года.

Напомним, ранее в Хабаровске прошло награждение предпринимателей, которые победили в конкурсе «Хабаровская марка». Для того, чтобы они могли развозить продукцию по всей стране и не терпеть большие затраты, для них было решено создать новую субсидию.

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