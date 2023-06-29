Запись в десятые классы стартует 6 июля в Хабаровске

Запись в 10 классы стартует 6 июля в Хабаровске Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Уже на следующей неделе, 6 июля, в школах Хабаровска откроют запись в десятый класс. Правила приема и количество мест можно узнать на сайтах школ. Решение о зачислении будет известно во всех школах города 13 июля.

К слову, согласно правилам приема, отбор проходит по результатам успеваемости с учетом ГИА по профильным предметам. Кроме того, в городском управлении образования действует горячая линия по зачислению в десятый класс: 8 900-340-09-03.

Дополнительную информацию также можно получить по номерам:

- 8 (4212) 55-68-01 (Кировский и Краснофлотский районы);

- 8 (4212) 55-67-72 (Индустриальный район);

- 8 (4212) 55-68-03 (Центральный район);

- 8 (4212) 55-67-74 (Железнодорожный район).

Задать вопросы можно и лично специалистам управления образования. В рабочие дни прийти можно с 9:00 до 18:00 (обед - с 13:00 до 14:00) по адресу: улица Владивостокская, 57, кабинеты 24 и 31.

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