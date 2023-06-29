Экспортерам Хабаровского края рассказали о программе «Сделано в России» и пригласили присоединиться Фото: Правительство Хабаровского края

Панельная сессия, посвященная программе «Сделано в России», прошла в Хабаровске. Участие в ней приняли представители АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Местным экспортерам рассказали об условиях и бонусах программы, а также сертификации продукции и ее продвижении на внешних рынках.

- «Сделано в России» - большое число мероприятий, которые объединены под национальным брендом. Для участников программы становятся доступны экспортные форумы, выставки, которые проводятся под национальным брендом и открывают новые возможности для продвижения и развития на внешнем рынке, - рассказала директор российского Центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Подшивалова.

Участниками программы могут стать любые производители несырьевой продукции. Важное условие в том, что компании должны производить товары с повышенными характеристиками качества (органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность и т. д.). Кроме того, соответствие товаров нужно подтвердить. В Хабаровском крае аккредитованным органом является Региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Экспортеры Хабаровского края выразили заинтересованность и готовность присоединиться к бренду.

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