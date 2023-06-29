Председатель Законодательной думы Хабаровского края посетила X Форум регионов России и Беларуси

Председатель Законодательной думы Хабаровского края посетила X Форума регионов России и Беларуси
Фото: Законодательная дума Хабаровского края
Накануне председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова стала участником X Форума регионов России и Беларуси. Там был подписан план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между закдумой региона и Могилевским областным советом депутатов. Само соглашение было заключено еще в июне 2022 года на прошлом форуме регионов, который проходил в Гродно.
Особое внимание в цикле мероприятий уделят экономический интеграции и воспитанию подрастающего поколения.
В декабре в Хабаровск приглашены представители Могилевского областного совета депутатов на совет председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательной думе Хабаровского края. На нем планируют обсудить вопрос, касающийся патриотического воспитания.
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