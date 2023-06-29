Вертолет вылетел из Хабаровска в Охотский район для тушения природных пожаров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае продолжают бушевать природные пожары. На помощь в их тушении уже прибыли отряды спасателей из Приморья и Забайкалья. А сегодня, 29 июня, в Охотский район на дежурство отправился вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством (ВСУ) на борту.

По последним данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, в Хабаровском крае охвачен огнем 4 521 гектар лесного фонда. Всего зарегистрировано девять пожаров.

Сейчас сухая и солнечная погода установилась практически во всех районах Хабаровского края, что повышает класс пожарной опасности. Например, в Охотском, местами Аяно-Майском, Бикинском районах, а также в районе имени Лазо сохраняется высокий четвертый класс пожарной опасности.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

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