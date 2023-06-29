Пройти по следам дракона смогут жители Хабаровского края на выходных Фото: правительство Хабаровского края

На предстоящих выходных хабаровчан приглашают познакомиться с национальными обрядами народов Приамурья и послушать о старославянских традициях. А еще они могут стать удэгейскими охотниками и раскрыть секреты петроглифов.

- В субботу, 1 июля, состоится поездка в национальный парк «Анюйский» на урочище «Бихан». Вы сможете посетить охотничий домик и лабазы, а также узнаете о типах ловушек, которые применяют нанайские и удэгейские охотники. На мастер-классах участникам тура предложат сделать открытку-отпечаток растения, изобразить след тигра на камне и взять уроки игры на бубне. В дороге организаторы проведут конкурсы на знание песен, стихов, истории и природы Дальнего Востока и Хабаровского края, - рассказали в региональном министерстве туризма.

А еще на 1 июля запланирована поездка в уникальные места Нанайского района. Там можно посмотреть древние петроглифы, пообщаться с коренными жителями и приобрести обереги.

Традиционно любителям активного отдыха предлагают сплавы и отдых в палатках. В районе Большехехцирского заповедника вас ждут комфортные террасы-гриль, прогулки на лодках и рыбалка: карасей можно будет забрать с собой, а сазана и карпа нужно будет отпустить «домой». И несмотря на то, что на базе отдыха есть все для комфортной современной жизни, за ее пределами - нетронутая природа.

А еще на следующей неделе можно отправиться на празднование Ивана Купала со всеми забавами, мастер-классом по плетению венков и поиском цветка папоротника.

Еще один тур - «Амурск - Ачан - Джуен». Помимо всего прочего, вы сможете прогуляться по селу Ачан - древней земле драконов, которая хранит множество легенд. Также в программе экскурсия на потухший вулкан.

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