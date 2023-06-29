Волна тепла ожидается в ближайшие дни в Хабаровском крае и Магаданской области Фото: администрация Хабаровска

На носу июль - традиционно самый жаркий месяц лета. Теплое время года окончательно вступило свои права, так что самое время запасаться вентиляторами и кондиционерами. Особенно стоит закупиться жителям Колымы и Хабаровского края.

Прогноз погоды дал научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, что в Магаданской области до 3 июля будет на 6-11 градусов теплее. Температура воздуха достигнет 28-35 градусов.

В Хабаровском крае будет «прохладнее» - 31-33 градуса. Теплеть начнет уже 30 июня, хотя опасных метеоявлений не прогнозируют.

В самом Хабаровске пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха поднимется до 20 градусов, днем - до 27. Ветер восточный, до 10 метров в секунду.

В южных районах местами кратковременные дожди и ливни. Ночью воздух прогреется до 20 градусов, днем - до 28. Ветер юго-восточный, до 12 метров в секунду.

В центре региона осадков не ожидается. Ливни и кратковременные дожди пройдут разве что в Верхнебуреинском, Хабаровском и Нанайском районах. Ночью термометр покажет 8-18 градусов, днем - 18-28. Ветер восточный, до 12 метров в секунду.

На севере осадков не будет вообще. Ночью воздух прогреется до 15 градусов, днем - от 13 до 30. Ветер подует с юга и востока со скоростью до 12 метров в секунду.

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