Берег укрепляют от наводнения в поселке Хор Хабаровского края Фото: минприроды Хабаровского края

Замминистра природных ресурсов Константин Третьяков отправился с рабочим визитом в поселок Хор. Там сейчас идут работы по берегоукреплению в черте населенного пункта.

- Вместе с и. о. главы муниципального района имени Лазо и представителями подрядной организации обсудили вопросы проведения капитального ремонта шлюза. Нареканий к работе подрядчика нет. Работы планируется завершить до 1 ноября, - рассказал Константин Третьяков.

Эти работы помогут защитить дома сельчан от наводнений. Площадь защищаемой территории превышает 266 гектаров. В зоне возможного подтопления проживает почти полторы тысячи человек.

Работы финансирует федеральный бюджет. Он выделил региону деньги по программе защиты территорий РФ от наводнений. Между тем специалисты Хабаровского края прогнозировали, что паводок в июне не принесет негативных последствий.

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