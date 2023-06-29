Бабушка хотела заработать на крипте и металле: 74-летняя жительница Хабаровска лишилась 600 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В погоне за легкими деньгами 74-летняя жительница Хабаровска угодила в ловушку мошенников. Правда, произошло это не самым простым образом, хабаровчанка досконально изучила тему инвестирования и покупки-продажи драгметаллов и криптовалюты, а в итоге «прогорела» на 604 тысячи кредитных рублей.

О том, что произошло, «КП» - Хабаровск» рассказал Андрей Славников, начальник полиции УМВД России по городу Хабаровску. В начале июня женщина наткнулась в интернете на объявление о возможности легкого заработка с помощью инвестиций. Недолго думая, хабаровчанка вопрос изучила и решила - надо инвестировать. Выгода-то налицо!

Оперативно зарегистрировавшись на платформе, женщина связалась по «Скайпу» с представителями, и те рассказали ей о самых выгодных манипуляциях. Решено было покупать и продавать драгметаллы и криптовалюту.

Однако, чтобы начать деятельность, ее обязали открыть в разных банках несколько счетов, а затем синхронизировать их на платформе. Так, мол, деньги будут циркулировать. Женщина все сделала по инструкции и взяла кредит на деятельность - 600 тысяч, а затем перевела их через приложение.

В ожидании скорого дохода она даже подумать не могла, что ее обманули. В итоге, спустя неделю тишины, хабаровчанка заподозрила подвох и поняла - попала в сети мошенников. Тут же она в панике побежала жаловаться в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Мы неоднократно акцентировали внимание на рискованности подобного рода деятельности. Нередко люди пенсионного возраста попадаются на манящую рекламу о дополнительном заработке. Переводят деньги, а потом не получают ни прибыли, ни обратно своих денег, - рассказал Андрей Славников.

Список организаций, которым разрешена подобная деятельность на территории нашей страны, есть на сайте Банка России. Там же есть списки организаций, которые были замечены в мошенничестве. То есть всегда необходимо сначала изучить вопрос с инвестированием, а уже потом решаться на вклады. Кроме того, не лишним будет и почитать отзывы о той или иной компании.

Чтобы понять, что вас пытаются надуть мошенники, достаточно только увидеть, что у платформы нет никакой лицензии от Банка России, погуглить адрес организации (а он, как правило, вымышленный). А все их документы носят сомнительный характер, то есть зарегистрированы мошеннические фирмы где-то в экзотической стране.

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