Что случилось в ночь на 30 июня в Хабаровском крае

Ручной гранатомет выловил из реки житель Хабаровска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что вы планируете поймать, когда едете на рыбалку? Карасей, сомов, щук? Наверное, такой список был и у хабаровчанина. Мужчина подготовил удочки, накопал червей, прикупил наживку и отправился на водную охоту. Только она принесла ему неожиданный улов - житель краевой столицы выловил…ручной гранатомет. Испытывать судьбу он не стал и сразу же сообщил в полицию. Там завели дело.

У бизнесмена из Хабаровска случилось радостное событие. Его любимый сын стал совершеннолетним, парню исполнилось 18 лет. Счастливый отец решил устроить отпрыску настоящий взрослый праздник и закупился игристым. Заносить домой 40 бутылок коммерсант не стал, решил оставить в автомобиле на улице. В итоге планы на веселый праздник не сбылись: алкоголь украли воришки.

Из Хабаровского края в Приморье отправили конфликтного тигра. Напомним, хищник терроризировал Вяземский - держал в страхе местных жителей, убивая и поедая их собак. Как бы намекал: вы - следующие. Его отловили и отправили в центр под Хабаровском. Там хищника неплохо содержали, и он даже набрал вес.

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