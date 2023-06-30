Вандалы разбили автобусную остановку в Комсомольске-на-Амуре Фото: скриншот

В Комсомольске-на-Амуре от рук вандалов пострадала стеклянная автобусная остановка на театре драмы. Кто-то разбил павильон.

Местные говорят, что это не первый случай. Где-то неделю назад пострадала остановка на Комсомольском шоссе, к слову, тоже не впервые. В этот раз кто-то расколотил павильон на драмтеатре.

На произошедшее отреагировала и администрация города.

- Одна из автобусных остановок у драмтеатра вновь подверглась нападению вандалов. Интересно, как чувствуют себя такие люди? Неужели хотят это все испортить до трясучки в руках? И неужели в нашем городе все действительно надо делать из бетона высокой прочности? - задаются вопросами представители мэрии.

Кто прячется за маской хулигана - взрослый человек или подросток - пока неясно. Однако люди считают, что было бы неплохо, если бы виновник во всем признался и возместил ущерб.

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