Бухгалтер дома интерната завышала себе зарплату в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае приговора суда ждет 52-летняя женщина из района имени Лазо. Ее обвиняют в мошенничестве.

Женщина долгое время работала бухгалтером в доме-интернате для престарелых и инвалидов. В какой-то момент она решила, что ей подвластно все, и стала воровать деньги - приписывать лишние цифры в свои расчетки.

С января 2020 года по август 2022-го главный бухгалтер КГКУ «Черняевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» подписала платежные документы, содержащие заведомо ложные сведения о размере ее заработной платы, завысив ее на сумму 877 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Против нее завели дело за мошенничество в крупном размере. Обвинение утвердил прокурор. Сейчас женщина ждет суда. По этой статье предусмотрено разное наказание: штраф до 500 тысяч рублей или колония на срок до шести лет. Какое именно понесет хабаровчанка, решит районный суд имени Лазо.

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