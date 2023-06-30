Несколько улиц в Биробиджане остались без света из-за непогоды Фото: администрация Биробиджана

Сильный ветер и ливень обрушился на Биробиджан 29 июня. Непогода принесла неприятные последствия - без света осталось чуть ли не половина города. Решить эту проблему управлению ЖКХ поручил мэр города Максим Семенов.

- По имеющейся у нас информации произошла авария на линии электропередач. Правая часть города (улицы Набережная, Пионерская, Бумагина и не только) остались без электричества. На ликвидацию последствий непогоды выехала аварийная бригада ДРСК. Организована работа по восстановлению электроснабжения, - сказал Максим Семенов.

Управляющие компании уже начали работать. Они собирают информацию среди своих «подопечных», чтобы узнать, какой ущерб непогода нанесла многоквартирным домам. Специалисты решают, какие работы нужно проводить.

Зато некоторые регионы Дальнего Востока ожидает настоящая волна тепла. Температура поднимется выше привычных значений.

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