Несколько человек ищут спасатели в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

В Хабаровском крае спасатели МЧС ведут поиски нескольких человек, пропавших в лесах и водоемах. Специалисты ведут три операции.

29 июня в Николаевский район вылетел вертолет МИ-8 из села Ракитное. Там 21 июня исчез 33-летний мужчина. Поздно вечером он отправился на лодке из села Маго в сторону Иннокентьевки.

- В течение светового дня спасатели и авиаторы проводили осмотр акватории и береговой черты по обозначенному сотрудниками полиции маршруту движения. Облет результатов не принес. Вертолет МИ-8 и спасатели убыли в Хабаровск в пункт постоянной дислокации. По решению правоохранителей дальше будут проводится оперативно-следственные мероприятия, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Кроме того, днем 29 июня поступил запрос на поиски 31-летнего мужчины, который, вероятно, утонул в протоке Амурска недалеко от Осиновой речки. На место выехали спасатели и водолазы с барокамерой, они обследовали 3 250 квадратных метров дна. Искали мужчину и на берегу.

В районе имени Лазо до сих пор ищут 56-летнего мужчину, который ушел с пасеки недалеко от Соколовки и не вернулся. С 27 июня кинологи с собаками осматривают местность, чтобы найти хоть что-то. За три дня обследовали больше 20 квадратных километров леса и девять километров берега. Поиски результатов пока не дали. Полиция решила их прекратить.

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