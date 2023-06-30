Новые врачи появляются по программе «Земский доктор» в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Ванинской районной больнице сейчас работают 56 врачей и 109 средних медработников. Многие из них устроились сюда по программе «Земский доктор». Таким специалистам выплачивают два миллиона рублей подъемных и дают служебное жилье, но отработать на селе нужно минимум пять лет. Медсестрам без семей дают общежитие. Больница также выплачивает премию в два оклада при трудоустройстве, оплачивает переезд и перевоз багажа всей семье медработника.

- За последнее время к нам в больницу прибыло несколько врачей по программе «Земский доктор», а также пять медицинских сестер. На данный момент штат больницы практически укомплектован. Пациенты могут обратиться за помощью к терапевтам, педиатру, лору, окулисту, онкологу, дерматологу и другим узким специалистам. Главное, чтобы врачи приезжали к нам в район. Буквально две недели назад мы закрыли вакансию участкового врача-педиатра, в рамках подпрограммы «Кадры здравоохранения» принята на работу медицинская сестра, - рассказал главный врач Ванинской районной больницы Андрей Максаков.

Врач-педиатр Елена Сырникова приехала работать после вуза из Челябинской области вместе с мужем-военным. Специалисту здесь очень нравится. Больница заключает и целевые договоры со студентами. Например, Дарья Краснова сейчас проходит здесь практику, работает помощником врача. На время каникул ее взяли в качестве медсестры. Девушка сама родом из Ванино, в девятом классе решила, что хочет стать врачу, и идет к своей мечте. Планирует поступать в ординатуру по направлению «Цитология».

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