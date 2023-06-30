В режим повышенной готовности перевели спасателей ЕАО из-за непогоды Фото: соцсети

Накануне на столицу Еврейской автономной области обрушился сильный ливень с ветром. Дождь продолжался несколько часов, Биробиджан превратился в небольшую Венецию. Ливневки не справляются с таким потоком воды. Сотрудники МЧС уже готовы выйти в бой с природой.

- Спасатели автономии переведены в режим повышенной готовности в связи со сложной метеорологической обстановкой в регионе. Проверены силы и средства регионального МЧС. Готовы к реагированию на возможные ЧП 30 специалистов аэромобильной группировки, 10 единиц спецтехники, плавсредства, беспилотник, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

В случае происшествий специалисты просят звонить по номеру 112.

Кроме того, из-за дождя несколько улиц города остались без света. На ЛЭП произошла авария. Мэр города Максим Семенов уже поручил ответственным специалистам решать проблему. Управляющие компании собирают информацию с подконтрольных домов: подсчитывают ущерб и прикидывают, какие работы нужно провести.

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