Больше трех тонн меда отправили в Китай из Хабаровского края Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Россельхознадзора региона проверили больше трех тонн меда, которые отправились из Хабаровского края в Китай. Десерт изготовил местный производитель.

Вся продукция прошла проверку, в лаборатории прошли исследования проб, специалисты посмотрели все документы.

- Во время проведенного документарного и физического контроля нарушений требований ветеринарного законодательства не обнаружено. На подконтрольный груз в соответствии с требованиями страны-импортера выдан ветеринарный сертификат, и теперь его можно дальше перевозить в Китай, - рассказали сотрудники Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Всего с начала года из Хабаровского края экспортировали больше 5647,835 тонн продукции животноводства. Мед в другие страны с начала пандемии не вывозили. Основными направлениями для экспорта являются азиатские страны - Китай, Япония и Корея.

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