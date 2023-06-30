Доходы Хабаровского края выросли в 2022 году Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае выросли доходы. В 2022 году они составили 160,1 миллиарда рублей, что на 19,5 миллиарда больше, чем в предыдущем. При этом расходы составили 157,1 миллиарда, то есть в регионе зафиксировали профицит.

- В 2022 году исполнение бюджета осуществлялось в условиях объективных экономических трудностей. Они были вызваны усилением внешних санкционных ограничений, обострением геополитической обстановки и ограниченности финансовых ресурсов. Бюджетная политика Хабаровского края была направлена на реализацию приоритетных задач социально-экономического развития края, создание и поддержание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения, развитие малого и среднего бизнеса, - рассказали в министерстве финансов края.

Налоговых и неналоговых доходов поступило 108,8 миллиарда рублей, собственные доходы выросли на 12,4 миллиарда. Из федерального бюджета пришло почти на пять миллиардов больше – 48,7 миллиарда рублей.

На нацпроекты потратили почти 19 миллиардов рублей – в 1,6 раза больше. На социальную сферу направили чуть больше 100 миллиардов рублей, это 64 процента от всех расходов бюджета. На поддержку семей с детьми, адресную помощь, выплаты и прочее потратили 46,5 миллиарда рублей, на инвестиции – 17,3 миллиарда, что в 1,8 раза больше 2021 года. На благоустройство ушло 2,8 миллиарда – на 800 миллионов больше. На развитие ТОСов ушло 200 миллионов – в два раза больше, на переселение из аварийного жилья – 2,2 миллиарда, что больше предыдущего года на миллиард.

Местным бюджетам выделили 48,7 миллиарда рублей – почти на четыре миллиарда больше.

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