В путешествие на поезде смогут отправиться жители Хабаровского края Фото: РЖД

«РЖД» запускает проект «Комсомольский экспресс». Жители региона смогут отправиться в тур на поезде на озеро Амут. Выезд – из Хабаровска на два дня и три ночи. В программе несколько поездок: с 21 по 24 июля, с 25 по 28 августа и с 15 по 18 сентября.

- Озеро Амут входит в пятерку красивейших озер России. Со всего Дальнего Востока сюда приезжают зимой и летом, чтобы полюбоваться великолепной природой, подышать чистым горным воздухом и заняться активным отдыхом. Озеро находится в центре хребта Мяо-Чан на 761 метре над уровнем моря и со всех сторон окружено горами. Средняя глубина водоема – 13 метров. Многие называют его «миниатюрным Байкалом» из-за вытянутой формы и холодной чистой воды – прозрачность местами достигает 25 метров. Ученые до сих пор не изучили его дно полностью. А еще в этом месте удивительный микроклимат: даже зимой температура здесь на 5-10 градусов выше, чем в остальном районе, - рассказали в «РЖД».

Тур включает в себя проезд туда и обратно в купе, гида, проживание в эконом-номерах местной гостиницы, трехразовое питание и экскурсии. Стоимость тура – 16 700 рублей для взрослых и 14 200 рублей для детей до 10 лет.

Вторая программа, «Владивостокские истории» включает в себя две – длинную и короткую. Короткая запланирована в июле: 21 23, 28 30, длинная - в августе: 11 14, 18 21, 25 28.

«Лайт» версия включает поезд из Хабаровска во Владивосток, обзорную прогулку по городу в течение дня и возвращение в Хабаровск.

«Макси» - также поездка во Владивосток из Хабаровска, экскурсии по городу в первый день и посещение приморского Сафари-парка во второй.

Задать все вопросы можно по номеру 8 (4212) 38-98-72 и электронной почте BogatyrevaEV-daln@fpc.ru, VoronkovaOI-daln@fpc.ru, KrymskayaAN-daln@fpc.ru.

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