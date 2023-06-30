Жители Хабаровска отказались от строительства дороги по Выставочной улице Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске не будут строить дорогу по улице Выставочной. Такое решение приняли жители города, и мэр Сергей Кравчук с ними согласился. Напомним, магистраль должна была соединить улицы Краснореченскую и Павла Морозова.

- У нас готов проект дороги, с тротуаром, освещением, ливневой канализацией. Он согласован. Но мне сказали жильцы против этого. Я приехал к вам, чтобы обсудить ситуацию. Я не хочу, чтобы что-то делалось вопреки желанию жителей. Решение будем принимать вместе, - сказал Сергей Кравчук.

В итоге решение о строительстве лишь вызвало недовольства. Во-первых, тогда им придется снести самовольно установленные гаражи, а во-вторых, они беспокоятся за деревья, которые придется спилить. Да и слышать шум машин под окнами, дышать выхлопными газами люди не хотят.

Глава города принял аргументы жильцов и распорядился не проводить работы в этом месте. Аукцион в итоге отменят, а деньги потратят на другие магистрали.

Собственники решению обрадовались. Их же мэр попросил навести здесь порядок. Вместо дороги здесь может появиться место отдыха. Градоначальник посоветовал жителям официально закрепить за домом эту землю, убрать с нее гаражи и превратить ее в сквер.

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