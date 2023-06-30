Фестиваль «На Гребне!» пройдет в Хабаровске Гостям предложат морские деликатесы

Фестиваль «На Гребне!» пройдет в Хабаровске Фото: Елена КРИВЯКИНА

Хорошая новость для любителей морепродуктов. В Хабаровске пройдет фестиваль «На Гребне! ». К нему присоединились рестораны города. Мероприятия состоится с 1 по 15 июля, на блюда фестиваля будет действовать скидка.

- В Main Winе повара приготовят талу из гребешка с щучьей икрой, гребешок с имбирем и свежим арбузом и гребешок темпура с морковным пюре, - рассказали в минпромторге Хабаровского края.

А в нео-бистро «Моменты» будут подавать гребешок с картофельным пюре и соусом васаби или с припущенным шпинатом, грецким орехом и соусом цитронет, карпачо из гребешка с апельсиновым дрессингом и трюфельным маслом, а в «Олимпике» можно будет отведать гребешок под ванильно-лемонграссовым соусом, крудо из гребешка под манговым соусом или тарталетки с гребешком.

Живые гребешки и устрицы – в меню Sopka и Hanami.

В этом году фестиваль пройдет в 40 городах, к нему присоединятся 200 ресторанах.

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