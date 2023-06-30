Ямочный ремонт идет на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске идет ремонт проспекта 60-летия Октября. Специалисты заделывают ямы на магистрали. Таким образом они восстановили уже 11 тысяч квадратных метров покрытия.

- Сейчас вместе с подрядной организацией решается вопрос о продолжении ремонта проспекта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» раньше срока – не в 2024 году, как планировалось раньше, а в третьем квартале 2023-го. Работы пройдут на участке от улицы Аэродромной до улицы Машинистов, - рассказали в управлении дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

Помимо того, что дорожники заменят основание и покрытие улицы, они планируют уложить тротуары, заменить ливневки, обустроить пешеходные переходы и установить новые светофоры и фонари.

Между тем в Хабаровске решили не строить дорогу по Выставочной улице. Таким стало решение собственников - они не ходят дышать газами и слушать шум машин, и мэр города этот выбор поддержал. Но попросил людей навести здесь порядок и обустроить вместо проезжей части сквер для отдыха.

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