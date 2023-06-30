За кражу трусов задержали жителя Биробиджана Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Биробиджане полиция задержала мужчину, который украл из магазина в торговом центре трусы. Заявление в органы написал представитель торговой точки.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отделе полиции мужчина признался в содеянном и сообщил, что похищенные вещи он, выйдя из магазина, тут же по заниженной цене продал случайным прохожим, а вырученные деньги потратил на свое усмотрение, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

К слову, биробиджанец не раз попадал в полицию. На его счету есть несколько судимостей за имущественные преступления.

Сейчас в полиции проводят проверку. Сотрудники органа уточнили: люди, которые покупают краденые вещи, тоже могут понести ответственность за скупку краденого.

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