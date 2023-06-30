Небольшие дожди пройдут по Хабаровскому краю 1 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый месяц лета подошел к концу. В свои права вступает самый жаркий и суровый – июль. Но, по прогнозам синоптиков, 1 июля погода характер показывать не должна. Опасных метеоявлений не ожидается.

Прогноз погоды останется примерно тем же, что и днем ранее. В Хабаровске может пройти небольшой дождь. Ночью столбик термометра покажет 15-17 градусов, днем – на 10 градусов больше. Ветер северо восточный, 5-10 метров в секунду.

На юге тоже обещают дожди. Ночью температура воздуха составит 13-18 градусов, днем – 23-28. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

В центре региона – без осадков, кроме Верхнебуреинского, Хабаровского и Нанайского районов, где может пойти дождь. Температура ночью 10-17 градусов, днем – 17-29. Ветер северо-восточный, до 12 метров в секунду.

На севере прохладнее не будет. Ночью столбик термометра прогреется до 15 градусов, днем – до 28. Ветер будет дуть с разных сторон света до 10 метров в секунду. Дождей не ожидается.

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