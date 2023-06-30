Первый памп-трек появится в Комсомольске-на-Амуре Фото: Александр Жорник

Совсем скоро в Комсомольске-на-Амуре начнется строительство бетонной скейт-площадки и папм-трека. Работы стартуют во второй половине июля в парке Судостроителей. Все это местной молодежи в 2021 году пообещал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- В прошлом году мы определялись с местом, с проектом, с компаниями, которые занимаются этим профессионально. Сейчас вся подготовка к основным работам закончена. Правительство края по заданию главы региона выделило городу на строительство 22 миллиона рублей, - рассказал мэр города Александр Жорник.

Скейт-площадок в Комсомольске много, но эксперты в этой области говорят, что дольше семи лет они не прослужат: потом обязательно потребуется ремонт. Бетонная будет более долговечной. А вот памп-трек станет в городе первым. Это специальная неровная велосипедная трасса, на которой чередуются ямы, кочки и контуклоны.

Строить все будет компания из Санкт-Петербурга, у которой собрано портфолио по всей стране. Все работы планируется завершить к октябрю.

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