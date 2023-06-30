На липовый пожар выезжали спасатели ЕАО Фото: МЧС ЕАО

Днем 30 июня спасателей Биробиджана вызвали на пожар в магазине мебели. Звонившие сообщили, что происшествие случилось в здании по улице Трансформаторной. Расчеты собрались за считанные минуты и помчались тушить огонь.

Каково же было их удивление, когда по прибытии они увидели целое, не поврежденное огнем здание. Пожара здесь не было. Вызов оказался ложным.

- Вызов оказался ложным. Неизвестный дезинформировал экстренные службы: проведена разведка, признаков пожара не обнаружено, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

А меж тем спасателям есть куда тратить свои силы и средства. На Еврейскую автономную область обрушился мощный циклон. Дороги города затопило дождевой водой, ее потоки сносят знаки и людей с ног. На ЛЭП произошла серьезная авария, правая часть города осталась без света.

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