Покататься на коньках приглашают жителей Хабаровска в летние выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше 160 физкультурных мероприятий пройдет до конца лета в Хабаровском крае. Например, 1 июля в Комсомольске-на-Амуре запланирована «Зарядка с чемпионом».

- В этот раз ее будет проводить победитель международных соревнований, бронзовый призер Кубка страны, мастер спорта России по художественной гимнастике Арина Сиренко. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и физической подготовки. Сбор в 10:00 во дворе физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Вокзальная, 85/1, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

А жителей краевой столицы ждут 2 июля в 8:30 около арены «Ерофей». Здесь состоится бесплатная тренировка по йоге. Но нужно заранее записаться по телефону 8 962-500-29-63. А в 10 часов на спортплощадке пройдет функциональный тренинг под руководством фитнес-инструктора Семена Липина. Дополнительную информацию можно получить по номеру 8 924- 303-18-08.

Также здесь запланирован чемпионат и первенство края по картингу. За медали поборются пилоты от шести лет из Хабаровска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, а также ЕАО. Начало соревнований 1 июля в 11:00.

В «Платинум Арене» все выходные будет открыт крытый каток. Принимать желающих со своим инвентарем будут с 16 до 17 часов. Прокат, к сожалению, не работает. Стоимость билетов: взрослый - 250 рублей, детский - 200 рублей.

В городе продолжается региональный этап Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО». Принять в нем участие может каждый от 14 лет. В воскресенье пройдут отборы среди любителей и профессионалов. Предварительная запись по номеру 8 914-166-64-73. Также необходимо предоставить медицинский допуск к соревнованиям и полис ДМС. Начало в 13:00.

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