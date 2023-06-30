Хотел подарить машину папе: приморец обманул 17 человек со всей России, обещав пригнать авто из Японии

В Хабаровске осудят приморца, обещавшего привести автомобили из Японии всей стране
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровске суда ждет 46-летний житель Владивостока. Он обвиняется в серии мошенничеств с поставкой из Японии автомобилей и спецтехники. Известно о 17 эпизодах преступлений.
- Дистанционные хищения денежных средств злоумышленник совершил в период с 2017 по 2022 год. С ним связывались потенциальные покупатели с просьбой о поставке в Россию с японских аукционов автомобилей, мотоциклов, различной специализированной техники, либо крупных дорогостоящих узлов для ремонта иномарок, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Никаких договоров с покупателями он не заключал, да и выполнять свою работу не собирался. Заработанные нечестным трудом деньги спустил на казино и азартные игры.
Например, житель Мурманской области заказал подержанную иномарку за 1,1 миллиона рублей. Приморец постоянно переносил дату покупки: то ковид, то фирма обанкротилась, то подходящих вариантов нет.
Вторым пострадавшим стал сосед мужчины, который хотел подарить иномарку отцу. Отдал ему 740 тысяч рублей, но машины так и не получил.
Мошенника задержали во Владивостоке полицейские из Хабаровска. Его этапировали в соседний регион, где и шло следование. В числе потерпевших - жители Приморского, Хабаровского, Красноярского краев, Амурской, Ярославской, Мурманской и Еврейской автономной областей. Суммарный ущерб составил около девяти миллионов рублей.
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