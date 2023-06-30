Три ТОР объединят в Хабаровском крае

Три ТОРа объединят в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Правительство РФ приняло решение объединить три территории опережающего развития в Хабаровском крае. Речь идет о ТОР «Комсомольск», «Николаевск» и «Хабаровск». Документ об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Чуть позже его пообещали опубликовать на сайте правительства. Новая территория будет носить название краевой столицы.

- Единая ТОР будет охватывать Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, а также рабочие поселки, сельские поселения и муниципальные районы. Это поможет создать одну систему управления развитием этих населенных пунктов, в том числе за счет объединения работающих наблюдательных советов, а также повысить эффективность управления инвестиционной стадией их развития, - говорится в сообщении правительства России.

В территорию войдут дополнительные земли, за счет которых расширят ТОР. С их помощью получится реализовать программу «Дальневосточный квартал» в Хабаровске и инвестпроект по запуску производства переработки древесины в районе имени Лазо. Благодаря этому появятся новые жилые кварталы, около 300 рабочих мест и 88,5 миллиарда рублей инвестиций в регион.

ТОР нужны, чтобы привлекать в регион инвесторов и развивать комфортную жизнь жителей региона. Компаниям доступны льготы, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам. Также для них действует процедура свободной таможенной зоны.

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